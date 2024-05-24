Аварийная работа электросети могла стать причиной пожара в хостеле в Истре, где погибли 8 человек

Причиной пожара в нелегальном хостеле в подмосковной Истре могла стать аварийная работа электросети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Трагедия произошла накануне в садовом товариществе «Снегирь». Двухэтажный дом полностью был охвачен огнем. По последним данным, в результате возгорания погибли восемь человек, еще один находится в больнице.

После пожара выяснилось, что дом арендовал 23-летний мужчина, он поселил туда иностранцев, у которых нет регистрации на территории России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, арендатор дома задержан.