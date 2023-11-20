Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась по сравнению с прошлым годом

Аварийность на подмосковных дорогах по итогам десяти месяцев текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

Так, за указанный период в муниципалитетах зафиксировали 3 285 дорожных аварий с жертвами и ранеными. Этот показатель на 1,9% ниже прошлогоднего. Кроме того, на 3,4% сократилось количество погибших в ДТП, на 3,5% — количество граждан, получивших травмы.

«Тем не менее, отмечу частые виды аварий с тяжкими последствиями и летальным исходом: столкновения, наезды на стоящие транспортные средства и наезды на пешеходов на переходах», - добавил зампред областного правительства — глава министерства Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что наезды на пешеходов являются сезонными авариями на фоне смены погодных условий, а также напомнили о важности соблюдения ПДД и использования световозвращателей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году на маршруты «Мострансавто» вывели 1,3 тысячи новых автобусов.