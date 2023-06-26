Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи
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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил об очередном пакете военной помощи для киевского режима.
Его общий размер составит 110 млн австралийских долларов (около $74 млн).
В рамках пакета Киев получит 70 единиц техники – бронемашины, машины специального назначения, грузовики и др.
Также Австралия поставит Украине артиллерийские боеприпасы калибром 105 мм
10 млн Австралия передаст Управлению ООН, которое занимается гуманитарными вопросами на Украине.
Год назад Канберра уже выделяла Украине пакет военной помощи на такую же сумму. В поставку были включены броневики Bushmaster, которые военные эксперты считают малопригодными для условий военных действий на Украине.