Автомобиль вспыхнул этой ночью в Шатуре

Минувшей ночью на улице Жарова в Шатуре загорелся автомобиль, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям в 03:37. Спустя менее получаса вспыхнувшее транспортное средство было потушено.

Из людей в результате пожара никто не пострадал, уточнили в главке. К ликвидации возгорания привлекали семь человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег автомобиль в Балашихе, огонь распространился еще на три машины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.