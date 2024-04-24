Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту поджога четырех автомобилей

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как в Балашихе сгорели четыре автомобиля, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в полицию обратились четверо человек. Они рассказали, что их припаркованные транспортные средства сгорели. По предварительным данным, двое злоумышленников подожгли машину одного из заявителей, затем огонь перекинулся еще на три автомобиля.

Все произошло в деревне Черная. В настоящее время правоохранительные органы ищут поджигателей, чтобы задержать их.

Ранее сообщалось, что в Серпухове задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.