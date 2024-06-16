Автомобиль загорелся этим утром в подмосковном Серпухове
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Автомобиль вспыхнул рано утром в подмосковном Серпухове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
ЧП произошло на улице Фруза. Сведения о возгорании транспортного средства поступили спасателям в восемь утра, спустя двадцать минут огонь был ликвидирован.
К тушению привлекали четыре человека и одну единицу техники. В результате случившегося никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово загорелся жилой дом.