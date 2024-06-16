Жилой дом загорелся этим утром в Одинцово
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Жилой дом вспыхнул на Можайском шоссе в Кубинке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре в Одинцовском округе поступили спасателям сегодня в 05:25 утра. Спустя чуть менее часа возгорание было ликвидировано.
К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме под Чеховом погибли двое детей — брат и сестра двенадцати и семнадцати лет.