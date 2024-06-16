Жилой дом загорелся этим утром в Одинцово

Жилой дом вспыхнул на Можайском шоссе в Кубинке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в Одинцовском округе поступили спасателям сегодня в 05:25 утра. Спустя чуть менее часа возгорание было ликвидировано.

К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме под Чеховом погибли двое детей — брат и сестра двенадцати и семнадцати лет.