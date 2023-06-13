Белорусский президент объяснил помилование Протасевича его признанием и раскаянием

Вдобавок к этому он полностью выполнил все условия досудебного соглашения.

Александр Лукашенко сообщил, что Роман Протасевич получил от него помилование за то, что выполнил все, что обещал.

«Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил», - указал он.

Его слова привело издание БЕЛТА в своем микроблоге. Поскольку Протасевич не совершал никаких других преступлений, Лукашенко решил, что тот достоин помилования.

Роман Протасевич длительное время был главным редактором одного из оппозиционных каналов. Задержать его удалось благодаря тому, что самолет, в котором тот летел в Литву, приземлился на белорусской территории.