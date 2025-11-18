«Бетонная ловушка». В Петербурге обрушились перекрытия элитной новостройки

На улице Большой Разночинной в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария: обрушились конструкции на площадке, где велось возведение трехэтажного здания.

Новостройка предназначалась для включения в состав элитного жилого комплекса. В результате инцидента пострадали три человека.

Как сообщают источники, во время проведения бетонных работ не выдержали нагрузку металлические опоры, поддерживавшие опалубку. В момент происшествия на объекте работали четыре человека. Трое рабочих рухнули вниз вместе с обвалившимися конструкциями, а четвертому, по счастливой случайности, удалось избежать падения, удержавшись на арматурном каркасе.

По последним данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других отделались травмами средней степени тяжести. Территорию стройплощадки оцепили, а для исключения вероятности нахождения людей под завалами к месту ЧП были направлены кинологические расчеты.

Ранее сообщалось о том, что в Пскове лифт с матерью и тремя детьми рухнул между вторым и третьим этажами.