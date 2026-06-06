«Сестра» или «подруга»: почему русские женщины чувствуют особое отношение в Узбекистане?

Путешественники, посетившие Узбекистан, отмечают искреннее стремление местных жителей помочь. Советы и поддержка начинаются с момента приезда, пишет интернет-портал АБН. Местные жители активно интересуются впечатлениями гостей, их жизнью и культурой.

Более того, местные школьники используют возможность попрактиковаться в английском языке, а взрослые охотно поддерживают беседу. Путешественников часто приглашают на семейные торжества и просто в гости.

Один из главных плюсов поездки — повсеместное чувство защищенности. Туристы чувствуют себя спокойно даже в вечернее время. К ним редко относятся настороженно или агрессивно. Любые вопросы решаются доброжелательно и без конфликтов.

Особое отношение к русским женщинам — их часто называют «сестрами» или «подругами». Местные жители проявляют уважение и интерес к самостоятельным путешественницам.

Впрочем, некоторые туристы замечают и контрасты. Например, сотрудники авиакомпаний общаются с иностранцами порой вежливее, чем с гражданами Узбекистана. Но этот эпизод лишь подчеркивает искренность общего гостеприимства, которое остается в памяти надолго.

Туристы чаще вспоминают не только достопримечательности, но и людей, их открытость и доброту. Уникальная атмосфера оставляет след надолго, отмечают путешественники.

Для многих россиян Узбекистан становится реальной альтернативой дальним перелетам, которые не всем по карману. Приятный климат, распространенность русского языка, богатая история и доступные цены делают страну все более привлекательной. Отзывы туристов подтверждают: сюда хочется возвращаться.

Ранее сообщалось, что российские туристы все чаще выбирают Абхазию для отдыха.