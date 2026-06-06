Бесплатный спорт, медосмотры и скидки: какие новые меры поддержки для пенсионеров до 75 лет начнут действовать в РФ?

В июне 2026 года в нескольких регионах России запускают дополнительные меры поддержки для пенсионеров, пишет «Бриф24». Основной акцент сделан на тех, кому еще нет 75 лет и тех, кто сохраняет мобильность. Речь идет не о разовой денежной выплате, а о комплексе региональных инициатив. В разных субъектах набор мер отличается.

Что могут получить пенсионеры? В этот список входят бесплатные занятия спортом и профилактические медосмотры, льготные абонементы в бассейн и фитнес-клубы, бесплатные курсы компьютерной грамотности, дополнительные дни бесплатного проезда в общественном транспорте, скидки на культурные мероприятия и внутренний туризм. Регионы сами выбирают, какие именно меры вводить.

Почему возрастное ограничение — до 75 лет? В этот период у большинства людей сохраняется достаточная двигательная активность. Профилактические осмотры, занятия спортом, обучение электронным сервисам и групповые проекты наиболее эффективны именно в этой возрастной группе. Для тех, кто старше, могут действовать другие программы, но эти рассчитаны на более активных пенсионеров.

Важно понимать: официальной федеральной выплаты для всех пенсионеров этого возраста нет. Каждый регион самостоятельно принимает решения.

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