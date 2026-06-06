Шестилетний сын Марии Мироновой взял главный приз академии Рафаэля Надаля

Шестилетний сын известной российской актрисы Марии Мироновой одержал победу на теннисном турнире в академии легендарного Рафаэля Надаля в Испании, пишет The Voice. Мария поделилась в социальных сетях снимками, на которых сын держит грамоту. По ее словам, мальчик играл три часа под палящим солнцем при температуре +32 градуса и в итоге завоевал главный приз соревнований.

Актриса не скрывает гордости за стойкость и упорство сына. Она также выразила надежду на успех российских спортсменов на турнире «Ролан Гаррос».

«Русские спортсмены все выдержат! Россия вперед на "Ролан Гарросе"!» — написала Мария.

И, судя по всему, ее надежды оправдались. В субботу, 6 июня, в Париже завершился женский финал этого престижного турнира Большого шлема. Россиянка Мирра Андреева уверенно обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2. Это важная победа для российского тенниса.

Ранее актриса Мария Миронова вступилась за первого мужа на фоне развода с Андреем Сорокой.