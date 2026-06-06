Ошибки в ЕГЭ по русскому языку: Рособрнадзор передал обращения выпускников в ФИПИ для анализа

В Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поступили жалобы от выпускников на задания ЕГЭ по русскому языку и литературе. Как пишет РБК, ведомство передало все обращения в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). При обработке результатов ответы выпускников на указанные задания будут дополнительно проанализированы, отметили в пресс-службе ведомства.

Одна из претензий касалась опечатки в слове «позвала» в одном из заданий. В Рособрнадзоре объяснили: ударная буква в этом слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание.

Также ведомство проверило темы сочинений. Специалисты отметили, что все они соответствуют опорным текстам Олега Куваева и Владимира Санина, и никаких нарушений там нет.

Обращения о некорректной формулировке заданий ЕГЭ по литературе также переданы в ФИПИ. Институт проведет детальный анализ этих заданий с учетом результатов их выполнения. Если проблема подтвердится, будут приняты решения для защиты прав выпускников. Пока же идет штатная обработка результатов экзаменов.

Основной период ЕГЭ в России начался 1 июня и продлится до 19 июня. Результаты экзаменов могут быть опубликованы в течение 14 календарных дней с даты проведения. Посмотреть их можно на портале Рособрнадзора, на портале «Госуслуги» и в своей школе.

В 2026 году ЕГЭ сдают почти 750 тыс. человек, из которых 663 тыс. — выпускники 2026 года. Экзамены проходят во всех регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран. После основного периода предусмотрены резервные дни в июне и два дня для пересдачи в июле.

Ранее аналитик Евгений Панков предупредил о мошеннических схемах с «ответами» на ЕГЭ.