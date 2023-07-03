Блогера Блиновскую четыре года назад привлекали к ответственности за нарушение закона о коррупции

«Королева марафонов» в 2019 году устроила к себе на работу экс-сотрудника налоговой инспекции, но не предупредила об этом его бывшего работодателя.

На Елену Блиновскую тогда было заведено административное дело по статье о незаконном привлечении к трудовой о бывшего государственного или муниципального служащего. Блогерша трудоустроила в свою компанию бывшего налогового инспектора на должность администратора учебной группы. При этом ей был известен данный факт, поскольку этот инспектор ранее по долгу службы выезжал к Блиновской с налоговыми проверками. Тем не менее, она не стала сообщать об этом в Федеральную налоговую службу.

После этого ей пришлось выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Этот факт напомнила Замоскворецкая межрайонная прокуратура, именно она настаивала на виновности блогера в суде. Ее утверждение привело ТАСС.

Сейчас Блиновскую обвиняют в невыплате налогов почти на миллиард рублей. Она пока выплатила только 30 миллионов, и то сделала это только после того, как ею вплотную занялись налоговики.