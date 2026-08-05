В ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках поставили на кадастр новый дом

После постановки на кадастр новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Корпус от ГК ФСК (возводит под брендом «1-й ДСК») общей площадью свыше 76,5 тыс. кв. м рассчитан на более чем 1 тыс. квартир. В нем предусмотрен подземный паркинг с кладовыми, коммерческие площади на первых этажах, включая помещение для поликлиники на 50 посещений в смену. В местах общего пользования обустроены колясочные, санузлы и помывочные.

В состав проекта входят пять корпусов, муниципальная школа, детский сад и наземный паркинг. На территории запроектированы зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, пространства для воркаута и йоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.