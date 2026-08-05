В Химках возведут два дома в составе ЖК «Большое Юрлово»

В жилом комплексе «Большое Юрлово» в Химках приступили к строительству двух жилых корпусов, рассчитанных более чем на 1,4 тыс. квартир общей площадью почти 65 тыс. кв. м, девелопером проекта выступает группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты выполняют земляные работы и возводят монолитные конструкции. Один многосекционный корпус переменной этажностью от 11 до 12 этажей построят в форме колодца, другой — двухсекционный прямоугольный. В них будут представлены квартиры различной планировки – от студий до трехкомнатных квартир евро-формата. В лобби появятся места для отдыха и отдельные помещения, где можно оставить коляски или велосипеды.

В дворе установят игровые площадки для детей, тренажеры для занятий спортом, пикниковые столы под перголой, скамейки, качели и не только. На первых этажах домов разместятся кафе, булочные, магазины, пункты выдачи заказов, салоны красоты и другие сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.