Затмение, метеоры, «парад планет» — и все в один день: почему в соцсетях данные события считают «признаком апокалипсиса»

В соцсетях обсуждают «апокалиптическое» совпадение трех небесных событий 12 августа, пишет Daily Mail. В один день ожидаются полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и так называемый парад шести планет, однако ученые не видят в этом признаков катастрофы.

Полное солнечное затмение будет видно в узкой полосе: части Гренландии, Исландии, Испании и Португалии ненадолго погрузятся в темноту. Лучшие условия, по данным издания, ожидаются на западе Исландии и севере Испании. В Северной Америке затмение будет только частным.

Позже ночью максимум активности покажут Персеиды. При темном и ясном небе можно будет увидеть поток до 100 метеоров в час, а новолуние улучшит условия наблюдения, потому что Луна не будет засвечивать небо. Лучшее время — с позднего вечера до рассвета.

Перед рассветом к этому добавится «парад планет»: Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун окажутся на небе широкой дугой. Марс и Сатурн можно будет заметить невооруженным глазом, для Урана и Нептуна понадобятся приборы.

Несмотря на шутки о «конце света», события просто совпадают по календарю и не связаны между собой.