Объявлен конкурс «МедиаПоле»: кто станет голосом российской глубинки

Министерство сельского хозяйства РФ объявило о начале конкурсного отбора на соискание Национальной премии «МедиаПоле». Эту награду вручают за проекты, освещающие сельскую тематику. Мероприятие организовано в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Его главная задача — поддержать авторов, которые делают репортажи, посты, статьи и видео о жизни за городом.

Кто может подать заявку? Граждане России, достигшие совершеннолетия. Среди кандидатов — владельцы каналов и блогов, корреспонденты (как штатные, так и внештатные), работники редакций, учащиеся профильных вузов и начинающие специалисты, чья работа связана с выпуском медиапродуктов.

Победители получат денежные сертификаты на продвижение своих проектов и подарки от аграрного ведомства. Весь призовой фонд — 5 миллионов рублей.

Заявки принимаются вплоть до 30 сентября. Экспертное жюри, состоящее из авторитетных представителей медиасреды, выберет 120 финалистов. В октябре для них проведут двухдневную деловую программу: участники лично пообщаются с ведущими специалистами индустрии и увидят крупнейшие медиацентры страны.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на официальном сайте медиаполе.рф, а также в социальных сетях премии, во ВКонтакте и MAX.