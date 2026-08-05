Губернатор Воробьев провел рабочую встречу с главой Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым. В рамках нее они обсудили развитие экономики, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), строительство и ремонт соцобъектов, расселение аварийного фонда, благоустройство.

«Балашиха — один из самых больших округов Подмосковья, здесь активно развивается и экономика, и образование, и социальная сфера. Что из намеченного вы считаете уже решенным, а какие вызовы остаются актуальными?», — сказал Андрей Воробьев.

Юров подчеркнул, что с 2017 года в округе выросли доходы в местный бюджет и объем инвестиций, удалось реализовать почти 200 проектов и создать свыше 9 тыс. новых рабочих мест. В работе находятся 78 инвестпроектов, что позволит обеспечить еще свыше 3 тыс. вакансий. За этот период бюджет округа вырос почти в 2,5 раза, чему способствовала совместная работа с правительством Московской области по привлечению инвесторов и развитию индустриальных площадок. Там действуют три индустриальных парков, уточнил глава.

В рамках развития сферы здравоохранения с 2017 по 2025 годы в округе открыли 11 поликлиник и два новых корпуса Московского областного онкологического клинического центра. Кроме того, президент России Владимир Путин и Правительство РФ поддержали масштабный проект по строительству крупной больницы со стационаром и КДЦ в микрорайоне Ольгино. Это будет один из крупнейших объектов здравоохранения Московской области, помощь там смогут получать 1,3 млн жителей региона. Строительство планируют завершить в 2027 году, а открыть клинику — в 2028-м. Сейчас ее готовность составляет более 53%.

С 2017 года в Балашихе также возвели 17 школ и 23 детских сада, еще 24 здания – обновили. К 1 сентября завершат капремонт школы № 18 в деревне Черное, откроют дошкольное отделение СОШ № 6 в микрорайоне Саввино, детский сад на 250 мест в Алексеевской роще. В этом году также планируется возвести пристройку к школе № 30 в микрорайоне Гагарина.

В округе продолжается модернизация системы теплоснабжения. С 2021-го в округе построено 3 новых котельных в микрорайонах Ольгино, Салтыковка и Северный, отремонтировано свыше 3,5 км теплосетей в микрорайонах Янтарный, Купавна, Павлино и Балашиха‑3. В работе находятся более 5 км сетей, в том числе, участки в Балашихе-1 и Балашихе-3. Их завершат в 2027-м.

Активные работы ведутся и в части водоснабжения и водоотведения. Сейчас меняют еще свыше 13 км водопроводных труб и около 7 км канализационных сетей. Эта масштабная модернизация улучшит коммунальные услуги более чем для 220 тыс. жителей.

«У нас большая программа по расселению аварийного жилья и в микрорайоне Железнодорожном, и в самой Балашихе. Необходимо дальше сопровождать все эти очень важные мероприятия, чтобы люди могли переезжать в современное, комфортное жилье», – подчеркнул губернатор.

Программу реализуют в округе с 2022 года, она предусматривает расселение 16 домов — это почти 700 человек, из которых 260 уже переехали в новые квартиры. Для участников программы предусмотрены сертификаты и выкуп жилья. До 2030 года планируется расселить еще 36 аварийных домов — новоселье справят свыше 1,5 тыс. жителей.

«За последние годы в Балашихе создано множество общественных пространств. Если сравнить цифры, то девять лет назад наш Центральный городской парк посещали порядка 200 тыс. человек в год, а сегодня только парк «Пехорка» — свыше 3 млн. При этом у нас активно развиваются и другие зеленые зоны — например, Пестовский и Вишняковский парки. В большинстве микрорайонов города созданы комфортные места для отдыха, и мы продолжаем благоустройство», — отметил Юров.

В работе находится вторая очередь Вишняковского лесопарка, к октябрю благоустроят сквер в мкр. Павлино и территорию вокруг храма Игоревской иконы в микрорайоне 1 мая (1-я очередь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.