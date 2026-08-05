В больницу привезли УЗИ‑аппарат: какие исследования теперь станут доступнее и точнее
Фото: [пресс-служба администрации м.о. Луховицы]
В Луховицкой больнице появился новый аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Согласно данным медучреждения, оборудование уже задействовали для амбулаторной помощи. Основное назначение техники — диагностика сердца и сосудов: благодаря высокой точности исследований врачам проще вовремя выявлять патологии и подбирать оптимальное лечение.
По словам заведующего отделением лучевой и инструментальной диагностики Луховицкой больницы Ильяса Шарафетдинова, современные технологии задают стандарт качественной медицины — точная диагностика помогает быстрее оказать помощь пациенту.
Аппарат поступил по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья», национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.