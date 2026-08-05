Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом кубкового матча с «Оренбургом»
Букмекеры назвали «Спартак» явным фаворитом в кубковом матче с «Оренбургом»
Фото: [ФК «Спартак»]
Букмекеры считают московский «Спартак» очевидным фаворитом в матче с «Оренбургом», который пройдет на «Лукойл Арене» 5 августа в рамках Пути РПЛ Кубка России.
Красно-белые выиграли у уральцев пять последних матчей подряд на своем поле. В последний раз «Спартак» уступил «Оренбургу» в Москве в 2019 году (1:2). В минувшем сезоне москвичи дважды обыграли соперника в РПЛ — 1:0 дома и 2:0 в гостях.
На победу «Спартака» букмекеры дают 1.35, успех «Оренбурга» оценивается коэффициентом 8.60, ничья — 5.60.
При этом Хуан Карлос Карседо наверняка выпустит в кубковой игре футболистов, не имеющих большой игровой практики. В третьем туре РПЛ «Спартаку» предстоит важнейший матч с «Краснодаром», поэтому логично поберечь лидеров.
Ранее в Кубке России ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии послематчевых пенальти.