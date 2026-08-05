В Подмосковье с начала года провели почти 290 тыс. маммографических исследований
Число маммографических исследований увеличилось в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года провели почти 290 тыс. маммографических исследований. Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С начала этого года в Подмосковье выполнено почти 290 тыс. маммографических исследований. По их результатам отклонения выявлены почти в 24 тыс. случаев», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Жительницы Подмосковья в возрасте от 40 лет могут записаться на маммографию самостоятельно, если они не проходили такое исследование более двух лет. В остальных случаях получить направление можно у лечащего врача.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность детской поликлиники в Чехове.