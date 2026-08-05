Свыше 23 тыс. объектов недвижимости поставили на кадастровый учет за полгода в Подмосковье
В Подмосковье за 6 месяцев поставили на кадастровый учет 23 тыс. объектов ИЖС
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье за первые 6 месяцев 2026 года поставили на кадастровый учет около 23 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«За шесть месяцев на государственный кадастровый учет поставлен 23 361 объект ИЖС. Общая площадь нового жилого фонда превысила 3 млн кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Доля двухэтажных домов составила 48,14%, одноэтажных — 48,09%, трехэтажных — 3,78%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что одноэтажные дома в регионе можно перевести в категорию ИЖС.