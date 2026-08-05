Не лейте горячую воду в кастрюлю для готовки: эксперты объяснили, почему лучше начинать с холодной

Набирать в кастрюлю горячую воду из-под крана кажется удобным способом сэкономить пару минут, но эксперты советуют так не делать, пишет Eating Well. По их словам, горячая водопроводная вода может содержать больше свинца, других металлов и микропластика, чем холодная.

Профессор Пердьювского университета Эндрю Уэлтон объясняет: трубы, соединения и водонагреватели обычно сертифицируют для питьевой и пищевой воды именно при использовании холодной воды. Нагрев ускоряет вымывание веществ из сантехники, поэтому горячая вода потенциально забирает больше химических примесей.

Дополнительный риск дают водонагревательные баки. В них со временем может скапливаться осадок, а отдельные детали внутри бака способны становиться источником вредоносных для организма металлов. Старые трубы, припой и некоторые фитинги тоже могут загрязнять воду.

Пластиковые элементы сантехники создают другую проблему: они могут выделять микроскопические частицы пластика. Исследования показывают, что при высокой температуре пластик разрушается быстрее и активнее отдает такие частицы в воду.

Кипячение не решает проблему. Оно может убить бактерии, но не убирает свинец или микропластик, которые уже попали в воду.

Самый простой совет — набирать для готовки холодную воду и уже потом нагревать ее. Если вода долго стояла в трубах, кран лучше ненадолго открыть и дать ей стечь.