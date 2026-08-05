Цифровой ассистент AIDA помог врачам Подмосковья поставить почти 2,9 млн диагнозов с февраля
Врачи Подмосковья поставили около 2,9 млн диагнозов с помощью ИИ
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Цифровой ассистент AIDA на основе искусственного интеллекта помог врачам Подмосковья поставить почти 2,9 млн диагнозов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сервис доступен врачам первичного звена. Система анализирует информацию из электронной медицинской карты пациента и помогает специалисту, формируя предположения о 95 социально значимых диагнозах.
«Если мнения расходятся, врач видит альтернативный вариант — но решение всегда остается за ним, искусственный интеллект здесь не заменяет, а усиливает», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность дальнейшего внедрения ИИ-проектов.