Врачи Подмосковья спасли палец ребенку, которому дверью оторвало ногтевую фалангу

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли палец ребенку, которому дверью оторвало ногтевую фалангу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок с травматической ампутацией ногтевой фаланги указательного пальца. Выяснилось, что пациент прищемил палец железной дверью.

Ребенка экстренно направили на операцию по итальянской кожной пластике. Она состоит из двух этапов. В рамках первого врачи переместили на травмированную зону кровоснабжаемый участок кожи и подкожную клетчатку. Через 3 недели — когда кожа приживется — состоится второй этап.

«Нашего пациента ждет второй этап хирургического лечения и длительный восстановительный период», — отметил травматолог‑ортопед МОДКТОБ Владислав Смирнов.

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