Медучреждениям Подмосковья за 5 лет передали около 35 тыс. единиц оборудования, автомобилей и мебели

Учреждения здравоохранения Подмосковья за 5 лет получили порядка 35 тыс. единиц оборудования, автомобилей и мебели. На эти цели было направлено ₽59 млрд, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, на 2026 год запланирована закупка более 21 тыс. единиц техники и мебели на ₽14 млрд бюджетных средств. Из них уже законтрактовано 15,5 тыс. единиц, а фактически поставлено учреждениям — 7 тыс.

«Важно, что результат видят наши жители, которые, благодаря обновлению парка оборудования, получают больше возможностей качественно проверить здоровье, пройти необходимые обследования», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Дубна» запустят производство контейнеров для хранения и транспортировки крови.