Более 10 поездов в крымском направлении задерживаются из-за обломков БПЛА на железной дороге

Более десяти поездов, следующих в крымском направлении, столкнулись с серьезными задержками. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Согласно оперативным данным, семь составов «Таврия», идущих в Крым, и четыре поезда, следующих в обратном направлении, задерживаются на срок от одного до шести часов.

Причиной сбоя в движении стало происшествие на участке между станциями Величковка и Ангелинская, где на железнодорожные пути упали обломки вражеского беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента движение по данному участку временно переведено на тепловозную тягу.

В компании сообщили, что специалисты уже работают на месте происшествия для оперативного восстановления движения. Пассажирам, чьи поезда задерживаются, рекомендуют уточнять актуальное время отправления через официальные информационные каналы.

Также людям, столкнувшимся с неудобствами, по возможности организуют питание. В пресс-службе уточнили, что в вагонах обеспечена вода в кулерах.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь российские силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА над российскими регионами.