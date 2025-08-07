Российские системы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника за одну ночь

В течение ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего было уничтожено и перехвачено 82 дрона самолетного типа, направлявшихся в сторону российских регионов.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над акваторией Азовского моря — 31 единица. Еще 11 беспилотников нейтрализованы над территорией Республики Крым, 10 — над Ростовской областью. Краснодарский край стал зоной перехвата для 9 дронов, а над Черным морем сбито 8 аппаратов.

Волгоградская область отразила атаку 7 беспилотников, Белгородская — 4. По одному дрону уничтожено над Курской и Орловской областями.

Такая массированная атака стала одной из самых масштабных за последнее время, однако российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, не допустив серьезных повреждений инфраструктуры или жертв среди мирного населения.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани один человек пострадал от обломков сбитого БПЛА.