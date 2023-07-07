Более 3,8 тысячи дефектов устранили на детских площадках Подмосковья с начала лета

Почти четыре тысячи дефектов устранили на детских площадках Московской области с начала лета благодаря регулярным проверкам инспекторов ГУСТ, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Полностью отработаны замечания инспекторов в четырех муниципалитетах: Котельниках, Щелково, Бронницах и Черноголовке, уточнила она. В Королеве привели в порядок 387 объектов, в Пушкинском — 251, в Красногорске — 225.

Аипова подчеркнула, что управляющим организациям следует уделать наибольшее внимание состоянию оплетки качелей. С начала июня было зафиксировано 530 таких повреждений. Сейчас они уже устранены.

«Также не стоит забывать про покраску отдельных элементов и своевременное удаление вандальных надписей: 392 недочета уже исправлено», — сказала руководитель ГУСТ.

Светлана Аипова также напомнила, что с этого года во всех городских округах региона сформированы мобильные бригады по ремонту детских площадок. Для оперативного устранения замечаний были дополнительно наняты четыреста специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что власти должны оперативно реагировать на все важные процессы, происходящие в Московской области.