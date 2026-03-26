Более 6500 нарушителей привлечены к ответственности: как в Подмосковье ведется контроль за гражданским оборотом оружия

Порядка 180 тыс. владельцев гражданского оружия стоят на учете в подмосковном главке Росгвардии. Сотрудники ведомства на регулярной основе ведут проверки сохранности оружия — только за последний год из незаконного оборота было изъято свыше 5 тыс. единиц. К 10-летию войск национальной гвардии РФ в пресс-службе регионального ведомства подвели итоги лицензионно-разрешительной работы подразделения в Московской области, интернет-издание «Подмосковье сегодня» подробно ознакомилось со статистикой.

В 2025 году сотрудники Росгвардии провели свыше 35 тыс. проверок условий сохранности оружия, по результатам которых к административной ответственности привлечено более 6,5 тыс. граждан.

«Аннулировано свыше 1 тыс. лицензий и разрешений, из незаконного оборота изъято более 5 тыс. единиц гражданского оружия, еще порядка 4,5 тыс. единиц добровольно сданы гражданами», — сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сегодня на учете в региональном главке Росгвардии состоят порядка 180 тыс. владельцев гражданского оружия. Под надзором подразделений лицензионно-разрешительной работы находятся более 1 тыс. частных охранных организаций. За прошедший год проведено свыше 13 тыс. проверок организации охраны объектов на предмет соответствия установленным правилам.

«В 2025 году поступило порядка 90 тыс. заявлений в области оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, 97% из которых направлены через Единый портал государственных услуг», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники подразделения также ведут контроль за объектами топливно-энергетического комплекса — 150 объектов ТЭК находятся под надзором, в том числе три из них расположены на территории Казахстана — в городе Байконур. По данным ведомства, около 30 проверочных мероприятий проведено в 2025 году.

