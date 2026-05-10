«Ничего порочного»: в РПЦ высказались о популярности священников-блогеров у молодых россиянок

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали возросшую популярность священников, которые ведут блоги в социальных сетях, особенно среди молодых девушек. Церковь не видят в этом ничего порочного, сообщает LIFE.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, что большинство миссионеров корректируют свои подходы к ведению соцсетей. Главная цель священника — привести человека к Богу, а не развлечь его. Более того, священнослужители стараются избегать поводов для соблазна и соблюдать правила приличия даже в интернет-пространстве.

Кипшидзе провел неожиданную параллель: он сравнил современные короткие видео, так называемые «рилсики»*, которые снимают священники, с книгопечатанием. Печатный станок в свое время стал важнейшим инструментом миссии, позволяя распространять Священное Писание и богослужебные тексты. Сейчас технологии выполняют ту же задачу — они помогают донести слово Божие до тех, кто редко заходит в храм. Опыт показал, что такой способ работает.

По информации телеграм-канала SHOT, в РПЦ действительно зафиксировали резкий приток молодежи в храмы именно после просмотра блогов православных священников. Молодые люди хотят попробовать быть христианами не только виртуально, но и в реальной жизни.

Для контроля качества контента, который создают священнослужители, в Церкви был создан специальный совет. Священнослужители обмениваются опытом, советуются и разрабатывают этические правила поведения в Сети.

*Медиапродукция, принадлежащая соцсети Instagram от компании Meta, признанной в РФ террористической запрещенной организацией.