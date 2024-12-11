Брянск в огне: город, предварительно, подвергся атаке дронов ВСУ

В Брянске только что раздалась серия взрывов. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

По словам горожан, взрывы слышны сразу в нескольких районах областного центра. Также сообщается о сильном пожаре в городе.

Согласно предварительной информации, Брянск подвергся атаке украинских беспилотников. Жители Фокинского района сообщили «БрянскToday» о взрывах.

В сети выложены несколько снимков ночного города, над которым в нескольких местах видны зарева пожаров. Информации о происходящем в Брянске от официальных источников пока не поступало.