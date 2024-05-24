Частный дом загорелся ночью в Ленинском округе Подмосковья

Пожар произошел ночью в частном доме на улице Тургенева в Ленинском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям в 04:38. На место оперативно направили семь человек и две единицы техники, добавили в главке.

Другие подробности происшествия пока уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Истре загорелся частный дом. В результате пожара погибли восемь человек и один пострадал. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.