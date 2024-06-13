Человек пострадал при пожаре в квартире в Щелково

Пожар произошел в квартире в Лосино-Петровском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в жилом доме на Октябрьской улице поступили спасателям накануне днем. Спустя полтора часа последствия пожара были ликвидированы. К тушению привлекали семь человек и две единицы техники.

По данным областного главка МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме под Чеховом погибли двое детей.