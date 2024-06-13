Человек пострадал при пожаре в квартире в Щелково
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Пожар произошел в квартире в Лосино-Петровском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в жилом доме на Октябрьской улице поступили спасателям накануне днем. Спустя полтора часа последствия пожара были ликвидированы. К тушению привлекали семь человек и две единицы техники.
По данным областного главка МЧС, в результате пожара пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме под Чеховом погибли двое детей.