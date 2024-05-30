Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели двоих детей при пожаре в частном доме
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в деревне Ботвинино под Чеховом, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Трагедия случилась накануне. По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение горючих материалов от аккумуляторных батарей, которые были установлены в доме.
После ликвидации последствий возгорания спасатели обнаружили тела семнадцатилетней девушки и ее двенадцатилетнего брата.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли три фрагмента аккумулятора и электрический щиток, добавили в ведомстве.