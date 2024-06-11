Человек пострадал при пожаре в жилом доме в Пушкино

Жилой дом загорелся в подмосковном поселке Софрино, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям накануне поздно вечером. После двух часов ночи огонь был полностью ликвидирован. К тушению привлекали семь человек и две единицы техники.

Уточняется, что в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при пожаре в нежилом здании в Воскресенске.