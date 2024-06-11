Несколько человек пострадали при пожаре в нежилом здании в Воскресенске
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Пожар произошел в нежилом здании в деревне Цибино под Воскресенском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в СНТ «Экспресс» поступили спасателям накануне поздно вечером. Здание вспыхнуло по всей площади — шестьдесят четыре квадратных метра. Пожару присвоили первый ранг сложности.
Спустя чуть более двух часов возгорание было полностью ликвидировано. К тушению привлекали тридцать шесть человек и тринадцать единиц техники.
По данным областного главка МЧС, в результате ЧП пострадали несколько человек.
Ранее сообщалось, что в Раменском округе Подмосковья вспыхнул жилой дом.