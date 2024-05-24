Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье в выходные

Высокий — четвертый — класс пожарной опасности ожидается в Подмосковье в субботу и воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что в случае высокой пожароопасности лучше не выезжать на пикники на природу. Нельзя разводить костры на лесных территориях, торфяниках, участках, где много сухой травы, а также под деревьями.

Следует быть предельно осторожными с огнем, не бросать горящие спички и окурки, не сжигать мусор в лесу и на торфяниках.