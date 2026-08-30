«Зеленая аптека для мира». РФ увеличила поставки препаратов за рубеж на треть

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина заявила о планах по наращиванию экспорта отечественных лекарственных препаратов. Об этом сообщает РИА Новости .

«Поставки наших препаратов за рубеж увеличиваются, только в прошлом году они выросли почти на треть и превысили уровень 2022 года. Потенциал дальнейшего роста экспорта есть», — сказала она.

Руководитель РЭЦ отметила, что российская фармацевтическая продукция хорошо известна и пользуется спросом не только в государствах СНГ. Значительный интерес к препаратам российского производства наблюдается также в странах Латинской Америки, Африки и на Ближнем Востоке.

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