«Рой над столицей»: ПВО уничтожили в небе над Москвой четыре БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета еще четырех беспилотных летательных аппаратов в направлении столицы.

«Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере «Макс».

В субботу, 29 августа, над столичным регионом сработала система противовоздушной обороны. Мэр Сергей Собянин сообщил, что военными были перехвачены и ликвидированы три беспилотных аппарата, взявших курс на Москву.

Ранее сообщалось о том, что после атаки БПЛА в Ростовской области пострадали 11 человек.