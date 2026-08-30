«Земля кормит черным золотом». Зарплаты шахтеров в Кузбассе достигают 180 тыс. рублей

Самый высокий уровень зарплатных предложений для шахтеров зафиксирован в Кемеровской области — в среднем 180 тыс. руб. в месяц. Об этом РИА Новости сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

На втором месте Свердловская область, где горнякам готовы платить около 120 тыс. руб. ежемесячно. Средний показатель по России в этой сфере — 73 тыс. руб., диапазон предлагаемых сумм варьируется от 61 тыс. до 150 тыс. руб.

«Уровень среднего заработка шахтеров формируется под влиянием целого ряда факторов: квалификации и опыта специалиста, конкретной специальности, региона и сложности выполняемых задач. При этом одним из наиболее существенных факторов остается формат занятости», — пояснил Губанов.

Он также подчеркнул, что на итоговый доход влияют вахтовый или сменный график, условия проживания, премии и другие выплаты, предусмотренные работодателем.

Наибольшее число вакансий для шахтеров, по словам Губанова, сосредоточено в Кемеровской, Свердловской, Московской и Челябинской областях, а также в Башкирии. Это обусловлено наличием в данных регионах крупных промышленных и добывающих предприятий.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата в Петербурге выросла до 74 200 рублей.