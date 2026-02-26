ЧП на Сахалине: под Холмском локомотив сошел с рельсов

Утром 26 февраля на Сахалине произошло происшествие с грузовым составом. В районе 94-го километра пути между Холмском и Чеховом один из трех локомотивов поезда №3515 оказался вне рельсов. Опрокидывания техники удалось избежать. В составе находилось 30 вагонов, оставшихся в сцепке.

Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Для ликвидации последствий и выяснения обстоятельств на место направили оперативную группу из 10 человек и две единицы спецтехники. Из-за аварии пришлось внести коррективы в расписание пригородного сообщения: электрички №6101 и №6102, курсирующие между Чеховым и Холмском, временно отменили.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев пояснил, что для жителей организовали альтернативный проезд.

«Десять человек и две единицы техники направили на место ЧП. На время устранения последствий аварии были отменены поезда 6101/6102 сообщением "Чехов — Холмск — Чехов". Для доставки пассажиров из Чехова в Холмск выделен дополнительный автобус», — прокомментировал ситуацию глава ведомства.

Транспорт для перевозки пассажиров подали оперативно. Автобус отъехал от остановки в Чехове уже в 7:45 утра и благополучно доставил 11 человек в пункт назначения — Холмск. Ожидается, что уже днем 26 февраля железнодорожное движение на проблемном участке полностью восстановят, и поезда вновь пойдут по графику.

