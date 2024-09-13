Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в подмосковных лесах до конца недели

До конца недели на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, а в некоторых лесничествах — пятый.

Сегодня и завтра чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Луховицком и Егорьевском лесничествах, в воскресенье — В Луховицком, Егорьевском, Шатурском и Орехово-Зуевском лесничествах, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Накануне на территории региона произошло три лесных пожара. К тушению привлекали почти тридцать человек и тринадцать единиц техники. Все возгорания ликвидировали в день выявления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе догазифицируют почти тысячу садовых товариществ.