Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в подмосковных лесах до конца недели
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
До конца недели на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, а в некоторых лесничествах — пятый.
Сегодня и завтра чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Луховицком и Егорьевском лесничествах, в воскресенье — В Луховицком, Егорьевском, Шатурском и Орехово-Зуевском лесничествах, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Накануне на территории региона произошло три лесных пожара. К тушению привлекали почти тридцать человек и тринадцать единиц техники. Все возгорания ликвидировали в день выявления.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе догазифицируют почти тысячу садовых товариществ.