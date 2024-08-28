Андрей Воробьев: в Подмосковье совместно с «Газпромом» догазифицируют почти тысячу СНТ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На встрече обсудили широкий круг вопросов, в том числе догазификацию садовых товариществ и реализацию ключевых программ по повышению надежности электроснабжения региона.

Так, совместно с «Газпромом» в Подмосковье догазифицируют почти тысячу СНТ, реализуют девять концессий по теплоснабжению и реконструируют десять газораспределительных станций (ГРС).

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. <…> Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома», поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в регионе с 2021 года активно реализуется президентская программа социальной газификации. Изначально за три года в Подмосковье планировали догазифицировать около ста двадцати двух тысяч домовладений, однако план будет перевыполнен. В настоящее время создана техническая возможность для подключения свыше ста тридцати тысяч домов, заключено около ста двадцати восьми тысяч договоров, более девяносто процентов из них уже исполнены.

Благодаря президенту с этого года социальная газификация распространяется и на садовые товарищества. В ближайшие пять лет в регионе газифицируют почти тысячу СНТ, к газу смогут подключиться свыше шестидесяти трех тысяч домовладений.

Член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, в свою очередь, отметил, что такой масштабной концессии по теплоснабжению, как с Подмосковьем, не реализуется ни в одном российском регионе. Он также добавил, что благодаря инициативе губернатора Андрея Воробьева и поддержке председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в Подмосковье в последние несколько лет реализуются масштабные программы, направленные на развитие региона и благополучие его жителей.

«Мы также смогли расширить значительное количество так называемых запертых ГРС, подключение к которым новых абонентов было ограничено. Теперь за счет их мощности потребления создана возможность, чтобы и промышленность, и населенные пункты Подмосковья развивались. <…> Мы благодарны за конструктивное сотрудничество по всем направлениям», — отметил Владимир Марков.

Кроме того, в Подмосковье продолжается работа по подключению негазифицированных населенных пунктов. В регионе намерены построить газопроводы протяженностью свыше двух тысяч километров. Работы пройдут в том числе в Шатуре, Зарайске, Коломне и Егорьевске.

Всего в Подмосковье планируют газифицировать свыше трехсот новых населенных пунктов. Также от жителей региона поступило более ста тридцати тысяч заявок на догазификацию, рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Сейчас в Московской области модернизируют три газораспределительные станции: «Софрино» в Пушкино, «Яхрома» в Дмитрове и «Глебовская» в Истре. Первую намерены ввести в эксплуатацию в 2027 году, последние две — в 2028 году.

Еще одно ключевое направление сотрудничества Подмосковья и «Газпрома» — теплоснабжение. В регионе активно готовятся к новому отопительному сезону. Так, заключено девять крупных соглашений с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». В рамках соглашений проведут реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения в шести городских округах. Объем инвестиций оценивается более чем в семьдесят миллиардов рублей.

Также в ходе встречи затронули тему перевода автопарков «Мострансавто» на газомоторное топливо. Это позволит значительно сэкономить затраты и снизить выбросы парниковых газов. Для запуска пилотного проекта рассматривают автопарк в Долгопрудном, там на метане будут ездить двести автобусов.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ]

По итогам совещания также было предложено разработать совместную с областным Минтрансом и «Газпром газомоторное топливо» дорожную карту. Перспективным направлением развития рынка газомоторного топлива также может стать газификация автопарков муниципальных предприятий.

В конце встречи губернатор Подмосковья поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечают в первое воскресенье сентября.

«Я хочу от всей команды поздравить нашего уважаемого партнера «Газпром», компанию «Мособлгаз» и всех сотрудников, кто добросовестно, с вниманием и заботой трудится в этой отрасли», — сказал Андрей Воробьев.