De Telegraaf: Нидерланды не вписываются в норму НАТО по расходам на оборону
Фото: [Александр Демьянчук/ТАСС]
Нидерланды не смогут выполнить принятую НАТО норму по расходам на оборону, сообщает De Telegraaf.
Правительство пообещало к 2024 году тратить на военные расходы не менее 2% от ВВП. Однако эту цифру пришлось скорректировать. Согласно новым прогнозам, оборонные расходы составят 1,96% от ВВП, что на 400 млн евро меньше, чем запланировано ранее.
Ожидается, что в последующие годы проблема станет еще острее. Так, в 2026 году военный бюджет может недосчитаться 700 млн евро, в 2027-м – 1,3 млрд евро.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что достижение «стандарта НАТО» необходимо, чтобы сохранить авторитет в альянсе.