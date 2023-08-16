De Telegraaf: Нидерланды не вписываются в норму НАТО по расходам на оборону

Нидерланды не смогут выполнить принятую НАТО норму по расходам на оборону, сообщает De Telegraaf.

Правительство пообещало к 2024 году тратить на военные расходы не менее 2% от ВВП. Однако эту цифру пришлось скорректировать. Согласно новым прогнозам, оборонные расходы составят 1,96% от ВВП, что на 400 млн евро меньше, чем запланировано ранее.

Ожидается, что в последующие годы проблема станет еще острее. Так, в 2026 году военный бюджет может недосчитаться 700 млн евро, в 2027-м – 1,3 млрд евро.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что достижение «стандарта НАТО» необходимо, чтобы сохранить авторитет в альянсе.