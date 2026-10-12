«Трамп действительно зол»: США ждут единого предложения от Киева и ЕС

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву. Новые сроки поездки не будут согласованы до того момента, пока не прояснится готовность Украины и стран Евросоюза выработать единое предложение для российской стороны, сообщает портал Axios .

Источник издания также опроверг сведения о том, что Уиткофф и Кушнер угрожали прекратить обмен разведывательными данными. По его утверждению, в ходе переговоров в Майами представители американского президента напомнили украинской делегации, что Вашингтон остается сильным партнером, поэтому Киеву «не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям» .

Согласно позиции президента США Дональда Трампа, Киев воспринимает поддержку Вашингтона «как должное». Об этом изданию сообщил представитель Белого дома, отметив, что глава государства «действительно зол» .

Как передает The New York Times, в распоряжении США имеются три предложения, способные побудить Москву согласиться на временное перемирие. Среди них — разморозка миллиардов российских активов, продажа долей ЛУКОЙЛа консорциуму американских и ближневосточных инвесторов, а также разрешение Белоруссии на экспорт калийных удобрений

Ранее сообщалось о том, что Кушнер назвал поездки в Москву и Киев очень успешными.