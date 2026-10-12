«Трамп действительно зол»: США ждут единого предложения от Киева и ЕС

Axios: Уиткофф и Кушнер отложили визит в РФ до согласования позиции Киева и ЕС

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву. Новые сроки поездки не будут согласованы до того момента, пока не прояснится готовность Украины и стран Евросоюза выработать единое предложение для российской стороны, сообщает портал Axios.

Источник издания также опроверг сведения о том, что Уиткофф и Кушнер угрожали прекратить обмен разведывательными данными. По его утверждению, в ходе переговоров в Майами представители американского президента напомнили украинской делегации, что Вашингтон остается сильным партнером, поэтому Киеву «не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям» .

Согласно позиции президента США Дональда Трампа, Киев воспринимает поддержку Вашингтона «как должное». Об этом изданию сообщил представитель Белого дома, отметив, что глава государства «действительно зол» .

Как передает The New York Times, в распоряжении США имеются три предложения, способные побудить Москву согласиться на временное перемирие. Среди них — разморозка миллиардов российских активов, продажа долей ЛУКОЙЛа консорциуму американских и ближневосточных инвесторов, а также разрешение Белоруссии на экспорт калийных удобрений

Ранее сообщалось о том, что Кушнер назвал поездки в Москву и Киев очень успешными.

Читайте также

Свои хотели добить, чужие спасли: история бойца ВСУ

Свои хотели добить, чужие спасли: история бойца ВСУ

НАТО приехало в Киев: политолог объяснил визит военного комитета на Украину

НАТО приехало в Киев: политолог объяснил визит военного комитета на Украину

Франция в блокаде: школьники перекрыли вход в лицеи

Франция в блокаде: школьники перекрыли вход в лицеи

НАТО окружает Калининград: генерал сравнил учения альянса со сценарием 1941 года

НАТО окружает Калининград: генерал сравнил учения альянса со сценарием 1941 года

Рютте: НАТО ответила на письмо России о ядерном оружии

Рютте: НАТО ответила на письмо России о ядерном оружии

Россия впервые ударила по Украине новым типом дронов

Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского

В Европе признали: изоляция России провалилась

Апатия 33 млн бразильцев: политолог рассказал, почему Лула не смог победить в первом туре

Апатия 33 млн бразильцев: политолог рассказал, почему Лула не смог победить в первом туре

Удары по мостам Киева не прекратятся

Вучич ушел с поста — Сербия перестанет быть братской? Что ждет отношения Белграда и Москвы

Вучич ушел с поста — Сербия перестанет быть братской? Что ждет отношения Белграда и Москвы

Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное