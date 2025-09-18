Дело о хулиганах, терроризировавших город, передали в суд

Волгоградские хулиганы ответят за серию жестоких нападений на прохожих, совершенных летом. Пьяная молодежь избивала людей, грабила их и даже совершала акты вандализма, в результате чего пострадавшие оказались в больнице. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на следственное управление Следственного комитета (СК)

В Волгограде предстанут перед судом молодые люди, обвиняемые в серии нападений на прохожих. Как сообщили в региональном Следственном комитете, их обвиняют в разбое, грабеже и хулиганстве. По данным следствия, преступления были совершены в июле этого года в Тракторозаводском районе города.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемые нападали на прохожих, избивали их и отбирали ценные вещи. У одного из пострадавших украли телефон после избиения, у другого – серебряную цепочку и телефон. У местного жителя силой забрали барсетку с деньгами, а затем подожгли ему волосы. Все пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Уголовное дело передано в суд.

