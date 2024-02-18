Депутат Бахарев назвал причины прежнего обхода закона наливайками
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам депутата нижней палаты парламента Константина Бахарева, наливайкам удавалось обходить закон, действовавшего до недавнего времени, в связи с тем, что они притворялись заведениями общепита, несмотря на то что фактически ими не являлись. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что днем такие заведения работали в качестве магазина, а вечером становились кафе.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, подразумевающий наличие права у региональных властей накладывать запрет на территории своих субъектов розничную продажу пива и прочих слабоалкогольных напитков в наливайках.