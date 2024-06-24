Депутат Чаплин назвал способы получения выплат за повреждение дачи из-за непогоды

По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, получить компенсацию за повреждение дачи можно после снегопада и ветра, поскольку природные аномалии могут нанести серьезный ущерб имуществу. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что при повреждении крыши дачного дома тяжелым снегом компенсацию можно не получить, однако из-за сильного снегопада пострадавшая крыша дома может быть оценена как страховой случай. Также в случае сильного ветра страховым случаем будет считаться, если скорость ветра превышала 15 м/с.

По мнению парламентария, повреждения от легкого ветра могут говорить о слабости конструкции, и это не будет считаться страховым случаем. При этом в отношении паводков получить выплату легче всего, страховая компания обязана возместить ущерб.